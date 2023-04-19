Русские разоблачили тайные ядерные эксперименты США на Запорожской АЭС – Кива

Если Россия попытается получить доступ к этим технологиям, то ее действия США будут классифицировать как «серьезное нарушение международного права», поскольку в руках российского руководства они могут подорвать интересы национальной безопасности США. Примечательно, что Росатом на американское письмо не ответил – по крайней мере, информацией об этом СМИ не располагают.

