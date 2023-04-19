Русские разоблачили тайные ядерные эксперименты США на Запорожской АЭС – Кива

Требование США к России не прикасаться к своим ядерным разработкам, которые американцы тайно вели на Запорожской АЭС, доказывает, что Украина стала «американской лабораторией с людьми вместо подопытных крыс». Об этом заявил экс-нардеп Верховной рады Илья Кива.
Накануне Министерство энергетики США отправило в Росатом официальное письмо, где говорится, что любые обращения россиян с американскими ядерными технологиями на ЗАЭС «незаконны», сообщил телеканал CNN. По мнению Кивы, тайные ядерные эксперименты в Запорожье – не последняя неожиданность для мира: впереди «еще много сюрпризов».
«То американские биологические лаборатории по всей стране оказывается работают, то американские лаборатории ядерных разработок находятся на АЭС и самое главное, что никто ничего раньше об этом не знал, пока не пришли русские», – отметил Кива в Telegram.
В правительстве США утверждают, якобы под американскими ядерными технологиями на ЗАЭС подразумеваются «новые процедуры техобслуживания и операции на реакторе», которые якобы должны «укрепить энергетическую безопасность» на Украине.
Если Россия попытается получить доступ к этим технологиям, то ее действия США будут классифицировать как «серьезное нарушение международного права», поскольку в руках российского руководства они могут подорвать интересы национальной безопасности США. Примечательно, что Росатом на американское письмо не ответил – по крайней мере, информацией об этом СМИ не располагают.
Ранее журналисты The Times выяснили подробности неудавшейся попытки украинских войск перехватить контроль над Запорожской ПЭС. Подробнее – в нашей статье.