Токаев заявил о необходимости изменить Концепцию внешней политики Казахстана

По словам политика, внесение поправок требуют серьезная трансформация международной арены и изменившиеся геополитические условия. Помимо этого, по словам Токаева, необходимо разработать новые методы обеспечения нацбезопасности Казахстана. Соответствующие призывы президент республики озвучил во время совещания, которое состоялось 19 апреля.