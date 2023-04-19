Токаев заявил о необходимости изменить Концепцию внешней политики Казахстана

Концепция внешнеполитического курса казахстанского государства должна быть скорректирована. Такую точку зрения высказал глава республики Касым-Жомарт Токаев.
По словам политика, внесение поправок требуют серьезная трансформация международной арены и изменившиеся геополитические условия. Помимо этого, по словам Токаева, необходимо разработать новые методы обеспечения нацбезопасности Казахстана. Соответствующие призывы президент республики озвучил во время совещания, которое состоялось 19 апреля.
«Особое внимание следует уделить вопросам внутренней безопасности, усиления обороноспособности, повышения авторитета Казахстана и всего центральноазиатского региона», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что снежная буря парализовала транспортное движение в Астане. Об этом пишет телеканал «360».