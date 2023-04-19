Певец Лещенко поздравил московское «Динамо» со 100-летием

Народный артист РСФСР Лев Лещенко поздравил с юбилеем московский футбольный клуб «Динамо».
Эстрадный певец, который является давним болельщиком «Динамо», поздравил столичный клуб со 100-летием со дня основания. Слова 81-летнего артиста приводит издание Metaratings.
«В целом как-то оживает динамовский бренд. Поздравляю от всей души! Тем более что я был юным динамовцем и 70 лет болею за команду», — заявил Лещенко.
Столичное «Динамо» было образовано на учредительном собрании 18 апреля 1923 года. Московский клуб, за который выступал обладатель «Золотого мяча» Лев Яшин, является 11-кратным чемпионом СССР