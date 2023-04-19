Политолог Баширов объяснил, почему Макрон «ушел в тень» с мирным планом по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон «ушел в тень» с мирным планом по Украине неслучайно: видимо, кто-то посоветовал ему «посидеть тихо» и посмотреть, чем закончится анонсированное Киевом контрнаступление. Такое мнение в Telegram-канале «Политджойстик» высказал политолог Марат Баширов.
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что французский лидер планирует обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с предложениями, которые могут привести к переговорам Киева и Москвы. Со слов собеседника издания, президент поручил советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать этот вопрос с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Чиновники должны создать структуру, которая станет основой для будущих контактов между странами. По оценке Bloomberg, при оптимистичном сценарии встреча на уровне России и Украины может состояться уже этим летом. Представитель канцелярии Макрона подтвердил намерения Бонна побеседовать с китайским коллегой, но подробностей не привел.
«Как-то Макрон ушел в тень с мирным планом по Украине. Так громко обещал в самолете по пути из Китая во Францию, и председатель Си призвал Макрона детализировать видение французских властей. Но, видно, кто-то посоветовал Эмманюэлю посидеть тихо, посмотреть, чем закончится контрнаступление, а потом инициативу проявлять», — отреагировал Баширов.
Ранее французский лидер совершил официальный визит в Пекин, где встретился с Си Цзиньпином и обсудил с ним конфликт на Украине. Председатель КНР подчеркнул, что готов поддержать любые мирные инициативы Парижа, которые приведут к урегулированию ситуации.
В конце февраля Поднебесная представила собственный план из 12 пунктов, предполагавший, в частности, прекращение боевых действий между РФ и Украиной, возобновление переговоров, уважение суверенитета всех стран, соблюдение принципа безопасности и т.д.
Однако украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал идеи Пекина, отметив, что в них отсутствует пункт о выводе российских войск с территории страны. При этом в МИД РФ приветствовали предложения Китая, отметив «искреннее стремление» государства внести вклад в урегулирование конфликта.