Политолог Баширов объяснил, почему Макрон «ушел в тень» с мирным планом по Украине

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что французский лидер планирует обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с предложениями, которые могут привести к переговорам Киева и Москвы. Со слов собеседника издания, президент поручил советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать этот вопрос с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.