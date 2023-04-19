Президент США Джо Байден, призывая мировое сообщество вводить санкции против России, обещал скоропостижную смерть ее экономики, но его планы потерпели тотальный крах. Об этом пишет обозреватель Тед Карпентер в статье для издания Antiwar.
Эксперт отметил, что, несмотря на заявления Белого дома об успехе антироссийской политики, Москва доказывает обратное. Она продолжает укреплять связи с Китаем, Индией, а также странами Африки и Латинской Америки.
«Вместо того чтобы стать историей успеха, возглавляемая США кампания санкций против России быстро становится очередным примером хронически провальной тактики», — цитирует Карпентера «ПолитРоссия».
Как отметил обозреватель, РФ предотвратила экономический блицкриг Байдена, укрепив свои позиции как энергетическая и продовольственная держава. Кроме того, она успешно переносит торговые контакты с Европы на рынки других регионов.
Ранее министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнул, что ограничительные меры негативно сказываются на экономиках развивающихся стран.