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Antiwar: антироссийская политика Байдена стала примером хронически провальной тактики

Политика
Antiwar: антироссийская политика Байдена стала примером хронически провальной тактики

Президент США Джо Байден, призывая мировое сообщество вводить санкции против России, обещал скоропостижную смерть ее экономики, но его планы потерпели тотальный крах. Об этом пишет обозреватель Тед Карпентер в статье для издания Antiwar.

Эксперт отметил, что, несмотря на заявления Белого дома об успехе антироссийской политики, Москва доказывает обратное. Она продолжает укреплять связи с Китаем, Индией, а также странами Африки и Латинской Америки.

«Вместо того чтобы стать историей успеха, возглавляемая США кампания санкций против России быстро становится очередным примером хронически провальной тактики», — цитирует Карпентера «ПолитРоссия».

Как отметил обозреватель, РФ предотвратила экономический блицкриг Байдена, укрепив свои позиции как энергетическая и продовольственная держава. Кроме того, она успешно переносит торговые контакты с Европы на рынки других регионов.

Ранее министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнул, что ограничительные меры негативно сказываются на экономиках развивающихся стран.

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