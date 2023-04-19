Марочко: украинская армия пытается укрепить ПВО на Донецком направлении

Украинские войска предпринимают попытки укрепить противовоздушную оборону (ПВО) на Донецком направлении, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В интервью ТАСС он рассказал, что в Славянске, Краматорске и Дружковке украинская армия увеличила количество наблюдательных постов ПВО. Кроме того, в эти населенные пункты была переброшена дополнительная военная техника.
По словам Марочко, ВСУ пытаются укрепить противовоздушную оборону в основном техникой советского образца, однако у них есть и западные установки.