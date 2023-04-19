Первый канал подыскал замену Дмитрию Диброву в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Российский шоумен, телеведущий и журналист Дмитрий Дибров не будет вести обновленную передачу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Вместо нее в программе появится новое лицо.
Как сообщает kp.ru, Диброва в шоу может заменить певица Юлия Караулова. Формат самой передачи несколько поменяют, однако ее суть останется неизменной. Первый выпуск обновленной программы выйдет в эфир главного вещателя страны 29 апреля.
Ранее Дибров попал в неприятную ситуацию в Москве: телеведущий столкнулся с полицейским микроавтобусом. Как рассказала жена Диброва Полина, он сильно нервничал после встречи с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом.