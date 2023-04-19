Минюст утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды в России

Министерство юстиции России утвердило приказ Роскомнадзора с критериями пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете.
Отмечается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет. Так, сайты, которые содержат информацию, убеждающую в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, попадут в реестр запрещенных, пишут «Ведомости».
То же касается интернет-ресурсов, которые убеждают человека в допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними. Также в списке критериев для блокировки — информация, направленная на формирование положительного отношения к смене пола.
Роскомнадзор ранее выписал онлайн-кинотеатрам первые протоколы за нарушение закона об ЛГБТ. Административные протоколы направили Peers.TV и Movix, сообщает телеканал «360».