Минюст утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды в России

Отмечается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет. Так, сайты, которые содержат информацию, убеждающую в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, попадут в реестр запрещенных, пишут «Ведомости».