Запад пришел к неудобному для себя выводу на фоне уверенной борьбы России с санкциями и увеличению вклада БРИКС в мировую экономику. О ситуации рассказал публицист Кирилл Стрельников.
Автор подчеркнул, что причина всех нынешних бед США и их европейских союзников кроется в одной смертельной ошибке. Речь идет о тотальной недооценке геополитических конкурентов. Обозреватель напомнил, что зарубежные аналитики ранее прогнозировали выход БРИКС на уровень G7 по вкладу в экономику лишь к 2032 году. Однако это событие произошло на 12 лет раньше.
Также на Западе предсказывали быстрое падение РФ после введения масштабных рестрикций. Впрочем, и этого не произошло, добавил Стрельников, напомнив, что страна лишь укрепила свои позиции.
«Что-то пошло не так, и на глазах изумленных прогнозистов Россия не только не встала на колени, но даже и не наклонила голову. Позиции России как мировой энергетической супердержавы были еще раз подтверждены, и к этому добавилось звание мировой продовольственной сверхдержавы», — написал обозреватель РИА Новости.
По словам публициста, лишь позже в США осознали свою ошибку. Об этом говорит недавний материал The National Interest, в котором все прошлые прогнозы объявляются помноженными на ноль.
Ранее политолог Петр Колчин рассказал, когда Запад отменит антироссийские санкции. Его слова приводит телеканал «360».