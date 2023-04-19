РИА Новости: Запад пришел к осознанию своей главной ошибки в отношении России

Автор подчеркнул, что причина всех нынешних бед США и их европейских союзников кроется в одной смертельной ошибке. Речь идет о тотальной недооценке геополитических конкурентов. Обозреватель напомнил, что зарубежные аналитики ранее прогнозировали выход БРИКС на уровень G7 по вкладу в экономику лишь к 2032 году. Однако это событие произошло на 12 лет раньше.