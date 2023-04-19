Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» зачистили укрепрайон ВСУ в здании швейной фабрики в Бахмуте

Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» зачистили укрепрайон украинских националистов, оборудованный в здании бывшей швейной фабрики имени «8 Марта» в Бахмуте (Артемовске).
Как сообщает РИА Новости, именно эта база использовалась солдатами ВСУ для переброски резервов и удержания позиций в центральном районе.
«Здесь были подвалы небольшие, был заезд. Линию обороны можно было выстроить очень хорошо и держать ее очень долго», — рассказал журналистам один из «вагнеровцев».
По его словам, штурмовым отрядам пришлось подойти к зданию с двух сторон, открыв по противнику плотный огонь. После этого националисты решили отступить, взорвав сооружение.
Операция по освобождению Бахмута ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Ранее они успешно выбили ВСУ из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка.