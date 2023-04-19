Британский подполковник Кроуфорд: нехватка ракет ПВО сделала ВСУ легкой добычей

Запасы ракет ПВО у Вооруженных сил Украины практически исчерпаны, их отсутствие делает из украинских солдат легкую добычу для ВС РФ. Таким мнением поделился подполковник ВС Британии Стюарт Кроуфорд.
В беседе с Express он подчеркнул, что у ВСУ нет никаких надежд на то, что удастся пополнить свои запасы в ближайшее время, передает РИА Новости.
«Запад должен действовать быстро, иначе он может столкнуться с последствиями», — предупреждает военный.
Кроуфорд упомянул о слитых в сеть секретных документах Пентагона, обернувшихся очередным конфузом для Вашингтона и его союзников. В одном из материалов говорится, что при текущих темпах использования оружия, ракеты для систем С-300 закончатся у ВСУ уже 2 мая, а запасы для ЗРК «Бук» еще раньше.