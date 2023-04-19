Британский подполковник Кроуфорд: нехватка ракет ПВО сделала ВСУ легкой добычей

Кроуфорд упомянул о слитых в сеть секретных документах Пентагона, обернувшихся очередным конфузом для Вашингтона и его союзников. В одном из материалов говорится, что при текущих темпах использования оружия, ракеты для систем С-300 закончатся у ВСУ уже 2 мая, а запасы для ЗРК «Бук» еще раньше.