«РВ»: экс-депутат Рады Барна ликвидирован в зоне проведения спецоперации

В сообщении «Русской весны» говорится, что экс-парламентарий был уничтожен в ходе боестолкновений на Херсонском направлении. Стоит отметить, что Барна являлся членом партии «Блок Петра Порошенко». Несколько лет назад в Сети было опубликовано видео, на котором депутат выносил с трибуны тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.