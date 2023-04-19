Захарова: инспекция выполнения зерновой сделки затруднена из-за ООН и Украины

Суда, представители которых не дают взятку, вынуждены стоять в очереди на регистрацию в портах не один месяц. Сухогрузы, которые идут обратно, также долгое время ждут проведения досмотра. При этом предложения России по урегулированию данной ситуации воспринимаются «в штыки», отмечает Захарова