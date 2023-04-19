Захарова: инспекция выполнения зерновой сделки затруднена из-за ООН и Украины

В Совместном координационном центре в Стамбуле есть сложности с проверкой судов в рамках зерновой сделки. Сложности связаны с действиями ООН и Украины, передает РИА Новости заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, основным виновником является украинская сторона, а представители ООН «не хотят или не могут» противостоять ей. Как итог, из 28,3 млн тонн вывезенного украинского продовольствия нуждающиеся страны получили только 742 тыс. тонн.
Суда, представители которых не дают взятку, вынуждены стоять в очереди на регистрацию в портах не один месяц. Сухогрузы, которые идут обратно, также долгое время ждут проведения досмотра. При этом предложения России по урегулированию данной ситуации воспринимаются «в штыки», отмечает Захарова