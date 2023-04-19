Захарова: разговор с послами США, Канады и Британии прошел в жесткой тональности

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова поделилась подробностями разговора с главами дипмиссий Вашингтона, Лондона и Оттавы.
Послы из этих стран были вызваны в Министерство иностранных дел РФ 18 апреля. По словам Захаровой, диалог с дипломатами состоялся в жесткой тональности.
Напомним, что внешнеполитическое ведомство вчера выразило протест руководителям дипломатических миссий из США, Канады и Соединенного Королевства из-за поддержки признанного иноагентом публициста Владимира Кара-Мурзы✱. Общественного деятеля приговорили к тюремному сроку за госизмену.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами