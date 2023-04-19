США запретили Росатому проводить манипуляции с американскими технологиями на ЗАЭС

Власти США заявили о запрете использования американских технологий на Запорожской АЭС для российских специалистов, передает CNN.
Американские представители предупредили российскую компанию «Росатом» о наличии подлежащих экспортному контролю США технологий на ЗАЭС. Согласно информации, изложенной в письме к предприятию из РФ, граждане России не имеют права совершать какие-либо манипуляции с американскими технологиями.
Министерство энергетики Соединенных Шатов подтвердило, что документ с предупреждением является подлинным. Однако в ведомстве не уточнили, ответила ли российская сторона на это письмо.