МИД Украины отозвал посла в Минске после переговоров Лукашенко с Пушилиным

Киевский режим сообщил об отзыве руководителя украинской дипмиссии в Минске Игоря Кизима. Соответствующие сведения были обнародованы на официальном интернет-ресурсе МИД страны.
По информации внешнеполитического ведомства Украины, посол был отозван после того, как глава белорусского государства Александр Лукашенко провел переговоры с временно исполняющим обязанности руководителя ДНР Денисом Пушилиным.
«В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций», — уточнили в ведомстве.
Ранее российский МИД обвинил Киев в эксплуатации зерновой сделки. Об этом говорится в материале телеканала «360».