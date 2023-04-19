Роспотребнадзор сообщил об обнаружении подварианта COVID-19 «Арктур» в России

Случаи заболевания подвариантом коронавирусной инфекции «Арктур» выявлены в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Согласно данным ведомства, информация об этом подварианте была доведена до региональных властей. Первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, были внесены в базу VGARus.
Ранее подвариант COVID-19 «Арктур» выявили в Индии. Специалисты отмечают, что он может обладать большой заразностью, однако не отличается высокой патогенностью. Так, вызванное заболевание у пациентов обычно протекает в легкой форме, передает телеканал «360»