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Советский актер Александр Тартышников умер на Украине

Общество
Советский актер Александр Тартышников умер на Украине

Актер Александр Тартышников ушел из жизни на Украине. Звезде фильма «Отряд особого назначения» было 80 лет.

О смерти Тартышникова сообщила пресс-служба Харьковского государственного театра им. Шевченко, где актер работал с 1974 года. О причине смерти не уточняется.

«Только полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его кончине», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсетях.

Советский актер умер на Украине. За годы своей карьеры он выступал на театральных сценах Красноярска, Архангельска и других городов. Фильмография Тартышникова насчитывает 27 картин, среди которых «Отряд особого назначения» и «Охотники за бриллиантами».

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