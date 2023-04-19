Советский актер Александр Тартышников умер на Украине

Актер Александр Тартышников ушел из жизни на Украине. Звезде фильма «Отряд особого назначения» было 80 лет.
О смерти Тартышникова сообщила пресс-служба Харьковского государственного театра им. Шевченко, где актер работал с 1974 года. О причине смерти не уточняется.
«Только полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его кончине», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсетях.
Советский актер умер на Украине. За годы своей карьеры он выступал на театральных сценах Красноярска, Архангельска и других городов. Фильмография Тартышникова насчитывает 27 картин, среди которых «Отряд особого назначения» и «Охотники за бриллиантами».