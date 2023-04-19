РИА Новости: США вновь сели в геополитическую лужу в борьбе с Россией

Соединенные Штаты продолжают терпеть геополитические потери, теперь под угрозой оказался их «задний двор» в лице Латинской Америки. Об этом пишет обозреватель Виктория Никифорова.
В статье для РИА Новости эксперт напомнила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки. В графике главы внешнеполитического ведомства обозначены визиты в Венесуэлу, Никарагуа и на Куба.
По словам Никифоровой, поездка Лаврова на континент вывела из себя США. Вашингтон начал осознавать, что борьба с Москвой обернулась для него геополитическим фиаско.
Латиноамериканские страны, в свою очередь, понимают, что сейчас для них выгодно торговое, политическое и дипломатическое сотрудничество с Россией, особенно в противостоянии США. Таким образом, как утверждает аналитик, они борются за свой суверенитет.
«Во-вторых, страны, которые в Вашингтоне презрительно называют своим "задним двором", весь последний год неуклонно выгрызали у Вашингтона свой суверенитет. Маневрировали, общались с Москвой, Пекином, Эр-Риядом, вырабатывали свои подходы», — написала Никифорова.
Стоит отметить, что глава МИД Бразилии Мауро Виейра по итогам встречи с Сергеем Лавровым указал на негативные последствия антироссийских санкций на экономики развивающихся стран.