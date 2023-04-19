Власти Новой Каховки: ВСУ рано утром начали сильный артобстрел города

Вооруженные силы Украины рано утром начали мощный артиллерийский обстрел Новой Каховки в Херсонской области и близлежащих населенных пунктов, сообщили местные власти. Администрация призвала жителей находиться в укрытии.
Обстрелы, согласно информации властей Новой Каховки, продолжаются. В результате ракеты приземляются на станции «скорой помощи» и пожарно-спасательные части города. Во время атаки некоторые жители пострадали.
Однако врачи и сотрудники экстренных служб не могут выехать на вызовы. В ряде районов Новой Каховки пропал свет. Артобстрел также привел к обрыву проводов линии электропередач на улице Букина.