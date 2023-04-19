МИД России: Южные Курилы являются неотъемлемой частью России

РФ считает «ничтожными» упоминания южных Курильских островов в японской «Синей книге по дипломатии». Южные Курилы являются неотъемлемой частью России, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
«Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории РФ на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны», — напомнили в министерстве, отметив, что такова реальность, от которой Японии не уйти.
Токио регулярно излагает в своей «синей книге» так называемую юридическую позицию, которая отражает необоснованные территориальные претензии Японии. Японская сторона и раньше использовала формулировку о «незаконной оккупации», отметили в ведомстве. В МИД РФ расценивают «такие пассажи» японской стороны как ничтожные.