МИД России: Южные Курилы являются неотъемлемой частью России

Токио регулярно излагает в своей «синей книге» так называемую юридическую позицию, которая отражает необоснованные территориальные претензии Японии. Японская сторона и раньше использовала формулировку о «незаконной оккупации», отметили в ведомстве. В МИД РФ расценивают «такие пассажи» японской стороны как ничтожные.