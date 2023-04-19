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Боец ЧВК «Вагнер»: часть укреплений в Бахмуте ВСУ строили для видимости

Армия
Боец ЧВК «Вагнер»: часть укреплений в Бахмуте ВСУ строили для видимости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) часть укреплений в Бахмуте (украинское название Артемовска) строили для создания видимости. Такими данными с РИА Новости поделился боец ЧВК «Вагнер».

Основными укреплениями в городе становились жилые дома, включая здания в частном секторе. Окопы и постройки украинскими военными не использовались, отметил штурмовик.

«Это вот у них вот такое укрепление было построено, чисто для вида. Там никто не сидел из ВСУ», — рассказал боец ЧВК «Вагнер».

Собеседник агентства показал корреспонденту блиндаж на въезде в центральную часть Бахмута. Это укрепление сделали для вида, в нем не было никого из ВСУ, отметил боец ЧВК «Вагнер».

Музыканты продолжают отбрасывать украинских военных из центральных кварталов Бахмута. Основные бои ведутся за железнодорожный узел. В ближайших кварталах к центру города штурмовик отметил наличие окопов, в которых не было противника.

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