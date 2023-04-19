СМИ: Украина рискует понести большие убытки из-за весеннего половодья

В статье сказано, что начавшееся в стране половодье является рекордным. Украину буквально «заливает». На исправление последствий нужны по меньшей мере сотни миллионов гривен. Ущерб от паводков, по словам экономиста Олега Пендзина, в любом случае будет немалым.