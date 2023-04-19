Спецпредставитель КНР: США продолжают ядерные провокации в Азиатском регионе

США занимаются ядерным распространением в Азиатском регионе через незаконные поставки Австралии атомных подлодок. Об этом заявил специальный представитель Правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в интервью ТАСС.
По его словам, такие действия Вашингтона и Лондона угрожают стабильности в Азиатском регионе. США «являются крупнейшими создателями неприятностей в сфере мира и безопасности», подчеркнул Сяомин.
«Они выдвинули Индо-Тихоокеанскую стратегию, якобы они исповедуют свободу и открытость, но на деле это просто попытки сколотить маленькие группировки и форматы, чтобы сдерживать развитие Китая», — указал политик.
Также он отметил, что Белый дом публично заявил о возведении стратегической стены вокруг Китая. США, Южная Корея и Япония проводят крупномасштабные учения в Азиатском регионе, которые привели к возникновению напряженности на Корейском полуострове, сказал спецпредставитель КНР.