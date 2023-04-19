Спецпредставитель КНР: США продолжают ядерные провокации в Азиатском регионе

Также он отметил, что Белый дом публично заявил о возведении стратегической стены вокруг Китая. США, Южная Корея и Япония проводят крупномасштабные учения в Азиатском регионе, которые привели к возникновению напряженности на Корейском полуострове, сказал спецпредставитель КНР.