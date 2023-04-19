Водитель из Екатеринбурга напал на просившего деньги колясочника

Водитель иномарки из Екатеринбурга совершил нападение на инвалида-колясочника, который просил деньги, рассказал свидетель. Происшествие случилось во вторник, 18 апреля, на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги, передает издание Е1.
Сначала автовладелец плюнул в инвалида из машины и махал руками. После этого водитель вышел и совершил нападение на колясочника.
За пострадавшего вступились неравнодушные очевидцы. Один из них поинтересовался, зачем агрессивный мужчина бьет инвалида. Некоторые издания запросили комментарий по поводу этого происшествия в правоохранительных органах Екатеринбурга.