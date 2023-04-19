Военный эксперт Насонов: Россия имеет достаточно сил для внезапного удара по ВСУ

По словам эксперта, российская армия сейчас владеет инициативной, даже несмотря на контрнаступление, которое готовит киевский режим. Доминирование находится у ВС РФ, которые сами навязывают направления и формулы действий. При этом российские военные используют боеприпасы, имеющиеся в достаточном количестве для тактического преимущества, отметил Насонов.