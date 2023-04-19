Военный эксперт Насонов: Россия имеет достаточно сил для внезапного удара по ВСУ

Российские военные имеют достаточно сил и мощностей для внезапной атаки на Вооруженные силы Украины. Таким мнением поделился Руководитель холдинга структур безопасности «Русь», специалист комплексной безопасности, военный эксперт Роман Насонов.
«Военные эксперты со стороны России ни под каким видом не будут выдавать предположения о том, что создана та или другая наступательная группировка, которая в канун может нанести наступательный удар», — сказал он в интервью URA.RU.
По словам эксперта, российская армия сейчас владеет инициативной, даже несмотря на контрнаступление, которое готовит киевский режим. Доминирование находится у ВС РФ, которые сами навязывают направления и формулы действий. При этом российские военные используют боеприпасы, имеющиеся в достаточном количестве для тактического преимущества, отметил Насонов.