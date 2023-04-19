Форвард «Барыса» Дмитрий Гурков аннулировал российский паспорт

На столь радикальные меры спортсмена вынудило законодательство Казахстана, которым не предусмотрено наличие двойного гражданства. Дело в том, что Гурков до недавнего времени являлся резидентом Казахстана и России. Отказ также обусловлен желанием хоккеиста выступить на Чемпионате мира.