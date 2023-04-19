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Форвард «Барыса» Дмитрий Гурков аннулировал российский паспорт

Общество
Форвард «Барыса» Дмитрий Гурков аннулировал российский паспорт

Игрок хоккейного клуба «Барыс» Дмитрий Гурков отказался от российского паспорта. Об этом пишет портал SPORTBOX.RU.

На столь радикальные меры спортсмена вынудило законодательство Казахстана, которым не предусмотрено наличие двойного гражданства. Дело в том, что Гурков до недавнего времени являлся резидентом Казахстана и России. Отказ также обусловлен желанием хоккеиста выступить на Чемпионате мира.

Спортивная карьера Гуркова началась с московского клуба «Динамо». Позже он перешел в литовский «Жальгирис», а сейчас играет за «Барыс». В 2018 году ему предложили выступить за национальную сборную Казахстана.

#гражданство #хоккей #Дмитрий Гурков