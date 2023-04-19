Хирурги достали 25-сантиметровый нож из головы жительницы Приморья

Хирурги тысячекоечной больницы Владивостока успешно изъяли 25-сантиметровый нож из головы местной жительницы. Об этом говорится в Telegram-канале медучреждения.
Как стало известно, лезвию проникло внутрь черепной коробки на 4,5 сантиметра, чудом не задев ни одной крупного сосуда или важного отдела головного мозга. По словам нейрохирурга Ивана Радькова, небольшое отклонение в ту или иную сторону привело бы к мгновенной смерти.
«Ей повезло, что она осталась жива», – указано в публикации.
Врачи больницы провели успешную операцию по извлечению ножа. Женщина жива, ее самочувствие оценивается как удовлетворительное.