Хирурги достали 25-сантиметровый нож из головы жительницы Приморья

Как стало известно, лезвию проникло внутрь черепной коробки на 4,5 сантиметра, чудом не задев ни одной крупного сосуда или важного отдела головного мозга. По словам нейрохирурга Ивана Радькова, небольшое отклонение в ту или иную сторону привело бы к мгновенной смерти.