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Спецпредставитель Китая: Пекин никогда не передавал оружие Москве и Киеву

Политика
Спецпредставитель Китая: Пекин никогда не передавал оружие Москве и Киеву

Москва и киевский режим никогда не получали оружие от Пекина, заявил специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин. Однако КНР не приемлет американского шантажа и приказов по этой теме, передает ТАСС.

Спецпредставитель еще раз обратил внимание, что КНР не является зачинщиком или участником конфликта на Украине. При этом у Вашингтона нет прав диктовать Китаю приказы по теме передачи оружия.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон предупредил Пекин о последствиях возможной передачи Москве летальных вооружений для применения во время украинского кризиса. Она назвала это красной линией.

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