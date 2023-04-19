Спецпредставитель Китая: Пекин никогда не передавал оружие Москве и Киеву

Москва и киевский режим никогда не получали оружие от Пекина, заявил специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин. Однако КНР не приемлет американского шантажа и приказов по этой теме, передает ТАСС.
Спецпредставитель еще раз обратил внимание, что КНР не является зачинщиком или участником конфликта на Украине. При этом у Вашингтона нет прав диктовать Китаю приказы по теме передачи оружия.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон предупредил Пекин о последствиях возможной передачи Москве летальных вооружений для применения во время украинского кризиса. Она назвала это красной линией.