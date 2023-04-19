Подполье помогло артиллеристам уничтожить технику и живую силу ВСУ в Херсоне

Активисты организации «Русский Херсон» помогли артиллеристам ВС РФ уничтожить военную технику и украинских боевиков. Об этом РИА Новости сообщил участник пророссийского подполья.
«На этой неделе по информации, которую мы передали на левый берег, было результативно отработано и уничтожено несколько объектов», – рассказал собеседник агентства.
Уничтожены расположенный на окраине Херсона ангар с военной техникой, минометный расчет, который «с целью провокации» обстреливал Херсон, а также места дислокации подразделения бригад теробороны Украины во Львово и в Камышанах. По словам активиста, некоторые координаты подпольщикам передали их источники в этих же бригадах.