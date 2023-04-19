Подполье помогло артиллеристам уничтожить технику и живую силу ВСУ в Херсоне

Уничтожены расположенный на окраине Херсона ангар с военной техникой, минометный расчет, который «с целью провокации» обстреливал Херсон, а также места дислокации подразделения бригад теробороны Украины во Львово и в Камышанах. По словам активиста, некоторые координаты подпольщикам передали их источники в этих же бригадах.