Посольство России обвинило американские СМИ в попытке вмешаться в правосудие РФ

Американские СМИ прикрываются принципами свободы слова и наглым образом пытаются вмешаться в российское правосудие и усомниться в его независимости, говорится в сообщении посольства РФ в США. Дипмиссия оставила это сообщение в своем Telegram-канале на фоне истерики после отказа изменить меру пресечения корреспонденту Эвану Гершковичу.