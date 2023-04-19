Посольство России обвинило американские СМИ в попытке вмешаться в правосудие РФ

Американские СМИ прикрываются принципами свободы слова и наглым образом пытаются вмешаться в российское правосудие и усомниться в его независимости, говорится в сообщении посольства РФ в США. Дипмиссия оставила это сообщение в своем Telegram-канале на фоне истерики после отказа изменить меру пресечения корреспонденту Эвану Гершковичу.
Посольство обратило отдельное внимание на безответственное поведение редакции издания The Wall Street Journal. Американская газета предложила выгнать всех российских журналистов, которые работают в США. Дипмиссия призвала все ангажированные СМИ поумнеть и трезво оценить ситуацию.
Гершковича поймали с поличным. Журналиста обвиняют в совершении действий, которые направлены против безопасности России. Попытки сделать из него невинную жертву являются откровенной манипуляцией.