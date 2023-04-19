Премьер Армении Пашинян назвал условия для достижения мира в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что достижение мира в регионе возможно при признании советских границ. Будущее страны в данный момент зависит от нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.
Пашинян назвал мирный договор между странами реалистичным, если Армения и Азербайджан четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять претензий в этом вопросе. Премьер рассказал об этом в парламенте страны.
Ереван, по мнению президента Азербайджана, согласился с подходом Баку. Глава государства также напомнил о лозунге Пашиняна «Карабах — это Армения, и точка». На фоне этого лидер страны ожидает от Армении официальных слов: «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак».