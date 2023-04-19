Премьер Армении Пашинян назвал условия для достижения мира в регионе

Пашинян назвал мирный договор между странами реалистичным, если Армения и Азербайджан четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются не предъявлять претензий в этом вопросе. Премьер рассказал об этом в парламенте страны.