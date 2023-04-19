DM: британки пожаловались, что беженки с Украины уводят их мужей

Жительница Великобритании Эмма Нисигаки рассказала, что знает более десятка женщин, чьи супруги заводили романы с украинками, которым они предоставляли крышу над головой. По словам 53-летней британки, основательница группы для тех, кто столкнулся с негативным опытом общения с беженцами, не менее 17 женщинам «наставили рога» и их семьи были разрушены.