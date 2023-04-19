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«Все намного хуже». Экс-глава ЦРУ признал губительный для США эффект антироссийских санкций

Европа и США
«Все намного хуже». Экс-глава ЦРУ признал губительный для США эффект антироссийских санкций

Запад еще в прошлом году предрекал России крах экономики – ВВП РФ должен был по итогам 2022 года обрушиться на 25%. Однако в нынешнем году западные же эксперты делают прогнозы, согласно которым экономика России превзойдет американскую.

Об этом в статье для американского издания The Daily Reckoning рассуждает бывший советник Центрального разведывательного управления Джеймс Рикардс, по словам которого Соединенные Штаты оказались в ситуации, гораздо худшей, чем «обычный провал». Перевод статьи на русский язык приводит информационный портал «ИноСМИ».

«Я утверждал, что санкции не только не смогут сдержать Россию и даже не нанесут большого экономического ущерба, но и ударят по США и подорвут наше экономическое положение в мире», – подчеркивает Рикардс.

Авторы антироссийских санкций, напоминает он, на бумаге чуть ли не отрезали Россию от мировой экономики. Но реальная ситуация оказалась совсем другой.

Главная проблема западных санкций заключается в том, что их очень оказалось очень легко обойти. И отличным подтверждением этому служит «призрачный» танкерный флот, который российские экспортеры нефти используют для транспортировки черного золота покупателям по всему миру.

«Все намного хуже». Экс-глава ЦРУ признал губительный для США эффект антироссийских санкций

Разработкой антироссийских санкций занимались люди, которые не имели ни малейшего понятия о реальной мировой торговле. Поэтому инициаторы ограничительных мер даже не подозревали, что, используя доллар в качестве санкционного инструмента и орудия давления, они создают условия для уничтожения американской валюты, отмечает также автор статьи.

Но теперь, по его словам, уже «до самых медлительных детей в классе» начинает доходить, что результаты санкций, призванных разрушить российскую экономику, привели к прямо противоположному результату.

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