«Все намного хуже». Экс-глава ЦРУ признал губительный для США эффект антироссийских санкций

Запад еще в прошлом году предрекал России крах экономики – ВВП РФ должен был по итогам 2022 года обрушиться на 25%. Однако в нынешнем году западные же эксперты делают прогнозы, согласно которым экономика России превзойдет американскую.
Об этом в статье для американского издания The Daily Reckoning рассуждает бывший советник Центрального разведывательного управления Джеймс Рикардс, по словам которого Соединенные Штаты оказались в ситуации, гораздо худшей, чем «обычный провал». Перевод статьи на русский язык приводит информационный портал «ИноСМИ».
«Я утверждал, что санкции не только не смогут сдержать Россию и даже не нанесут большого экономического ущерба, но и ударят по США и подорвут наше экономическое положение в мире», – подчеркивает Рикардс.
Авторы антироссийских санкций, напоминает он, на бумаге чуть ли не отрезали Россию от мировой экономики. Но реальная ситуация оказалась совсем другой.
Главная проблема западных санкций заключается в том, что их очень оказалось очень легко обойти. И отличным подтверждением этому служит «призрачный» танкерный флот, который российские экспортеры нефти используют для транспортировки черного золота покупателям по всему миру.
Разработкой антироссийских санкций занимались люди, которые не имели ни малейшего понятия о реальной мировой торговле. Поэтому инициаторы ограничительных мер даже не подозревали, что, используя доллар в качестве санкционного инструмента и орудия давления, они создают условия для уничтожения американской валюты, отмечает также автор статьи.
Но теперь, по его словам, уже «до самых медлительных детей в классе» начинает доходить, что результаты санкций, призванных разрушить российскую экономику, привели к прямо противоположному результату.