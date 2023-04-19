«Все намного хуже». Экс-глава ЦРУ признал губительный для США эффект антироссийских санкций

Разработкой антироссийских санкций занимались люди, которые не имели ни малейшего понятия о реальной мировой торговле. Поэтому инициаторы ограничительных мер даже не подозревали, что, используя доллар в качестве санкционного инструмента и орудия давления, они создают условия для уничтожения американской валюты, отмечает также автор статьи.