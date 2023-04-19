Гутерреш удивился несогласованной акции Киева в ходе визита на Украину

Неожиданная церемония награждения женщин-военнослужащих в Киеве стала сюрпризом для генсека ООН Антониу Гутерреша. Об этом рассказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик в интервью РИА Новости.
Также он прокомментировал статью в американской газете The Washington Post. Издание со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона написало, что Гутерреш был «очень взбешен» тем, что поучаствовал в этой церемонии во время визита на Украину.
«Генеральный секретарь был удивлен, что церемония награждения была добавлена без предварительной консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами», — сказал Дюжаррик.
По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский не предупредил Гутерреша об участии в церемонии. Однако после были опубликованы фотографии с мероприятия. Появление генсека ООН могло быть расценено как то, что он занял позицию одной из сторон конфликта.