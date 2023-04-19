Лавров напомнил о способности США обмануть в любой момент

Так министр ответил на вопрос о том, что США сначала намекали на возможность снятия с Венесуэлы санкций, но после пригрозили увеличением санкционного давления, если Каракас не пойдет на диалог с оппозицией. Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает позицию Венесуэлы.