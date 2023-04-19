Лавров напомнил о способности США обмануть в любой момент

США в любой момент могут обмануть и делают это чаще, чем выполняют обещания. Всем это прекрасно известно, заявил на пресс-конференции после переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хиль Пинто глава МИД РФ Сергей Лавров.
Белый дом с конца 2022 года начал ослаблять санкции в отношении Венесуэлы. Вашингтон разрешил компании Chevron добывать и перерабатывать венесуэльскую нефть в сотрудничестве с PdVSA, а также продавать полученную продукцию на американском рынке.
«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения», – предупредил Лавров.
Так министр ответил на вопрос о том, что США сначала намекали на возможность снятия с Венесуэлы санкций, но после пригрозили увеличением санкционного давления, если Каракас не пойдет на диалог с оппозицией. Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает позицию Венесуэлы.