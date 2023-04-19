Эрдоган: Путин примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин будет участвовать в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» по видеосвязи. Об этом сообщил глава Турции Тайип Эрдоган.
Событие запланировано на 27 апреля 2023 года. После доставки топлива электростанция получит статус атомной. Мероприятие пройдет в Мерсине.
Межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции «Аккую» было подписано в 2010 году. Запуск первого реактора состоится в 2023 году, а весь объект будет введен в эксплуатацию к 2025 году.