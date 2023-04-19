Лавров назвал демагогическими заявления киевского режима о возвращении Крыма

Заявления киевского режима о возвращении Крыма являются демагогичными, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Кризис на Украине и другие конфликты нужно решать на основе принципа неделимости безопасности.
Глава МИД России призвал вспомнить недавние слова представителей Украины, которые призывали обязательно вернуть полуостров и обещали после этого уничтожить русский язык и культуру в Крыму. Лавров сообщил об этом во время пресс-конференции по результатам беседы с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинт.
Эти «преломления», по словам дипломата, случаются в глобальной культуре. Эти демагогические заявления понятны. Россия и Венесуэла выступают за решение украинского и других кризисов на основе принципов устава ООН.