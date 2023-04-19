Лавров назвал демагогическими заявления киевского режима о возвращении Крыма

Глава МИД России призвал вспомнить недавние слова представителей Украины, которые призывали обязательно вернуть полуостров и обещали после этого уничтожить русский язык и культуру в Крыму. Лавров сообщил об этом во время пресс-конференции по результатам беседы с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинт.