WP: Белый дом оказывает влияние на ход боевых действий на Украине

Белый дом во главе с президентом Джо Байденом утверждает, что Соединенные Штаты не вступали в прокси-войну с Россией, но обнародованные документы Пентагона говорят об обратном. Об этом пишет издание Washington Post.
Просочившиеся данные спецслужб США показывают, что Вашингтон принимает участие во всех аспектах боевых действий на Украине. Американские специалисты прорабатывают военную стратегию Киева, поставляют данные о местоположении российских сил, а также обучают украинцев использовать западное вооружение.
«Администрация Байдена отрицает это обвинение», — отмечают авторы.
Журналисты добавили, что документы Пентагона подтверждают вовлеченность США в противостояние с РФ. Они используют свой обширный арсенал, чтобы нанести максимальные потери российской армии.