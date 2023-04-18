Богомаз: украинские боевики напали на военкомат Новозыбкова с помощью дрона

Вооруженные силы Украины напали на здание военкомата города Новозыбков Брянской области с помощью дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам политика, в результате происшествия обошлось без пострадавших. В здании частично выбиты стекла. На место происшествия прибыли оперативные службы. Обстоятельства инцидента уточняются.
Губернатор ранее заявил о попытке незаконного пересечения границы со стороны Украины. Богомаз отметил, что нарушитель погиб при переходе заминированной защитной линии, организованной бойцами ВС РФ.