«Идеологический удар по противнику». Эксперты объяснили важность визита Путина в зону СВО

Учитывая все это, по словам военного эксперта, можно сделать вывод, что визит президент РФ в штабы именно этих группировок преследовал две цели. В-первых, главнокомандующий лично проверил боеготовность подразделений. А во-вторых, он наглядно продемонстрировал противнику, что считает территории, по которым проходит нынешняя линия обороны, российскими, а значить армия РФ имеет полное право там действовать и добиваться успехов, заключил Борис Рожин.