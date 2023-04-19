«Идеологический удар по противнику». Эксперты объяснили важность визита Путина в зону СВО

Личный приезд на оборонительные рубежи в зоне СВО президента РФ Владимира Путина – главнокомандующего российских ВС – в условиях напряженной обстановки и особенно на фоне слухов о возможном скором наступлении ВСУ имеет очень большое значение.
Такое мнение, высказал в беседе с газетой «Взгляд» экс-посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, который прокомментировал посещение главой государства штабов группировок войск «Днепр» и «Восток».
«В первую очередь это важно для наших солдат. Президент лично проверил их боеготовность, мотивацию. Он поддержал всех ребят, которые сейчас находятся на фронте. Подобные встречи всегда положительно сказываются на моральном духе военных, – подчеркнул эксперт. – Также было необходимо продемонстрировать противнику полную готовность отразить любые атаки».
Когда после сотен новостей о готовящемся масштабном «контрнаступе» украинской армии неожиданно появляется информация о приезде на оборонительный рубеж президента РФ Владимира Путина – это безусловно демонстрирует уверенность России в своей правоте. Это стало мощным идеологическим ударом по противнику. А также на этот сигнал, наверняка, обратят внимание и западные кураторы Киева, добавил Мирошник.
Эту точку зрения поддержал и военный эксперт Борис Рожин, по словам которого именно группировки ВС РФ «Днепр» на Херсонском направлении и «Восток» в Луганской Народной Республике, скорее всего, примут на себя основной удар наступления ВСУ.
«Ключевую роль в возможных событиях отводят двум структурам, штабы которых и посетил Путин. Группировка "Днепр" занимается прикрытием Херсонского и Запорожского направлений. Ее солдаты поддерживают силы ВС РФ, которые занимают обширные позиции от Днепра до Угледара, – заявил Рожин. – Кроме того, группировка обладает обширными оперативными резервами и располагает возможностями решения широкого спектра задач. В ЛНР же глава государства встретился с представителями штаба Росгвардии "Восток". Эта структура также принимает активное участие в боевых действиях в республике».
Учитывая все это, по словам военного эксперта, можно сделать вывод, что визит президент РФ в штабы именно этих группировок преследовал две цели. В-первых, главнокомандующий лично проверил боеготовность подразделений. А во-вторых, он наглядно продемонстрировал противнику, что считает территории, по которым проходит нынешняя линия обороны, российскими, а значить армия РФ имеет полное право там действовать и добиваться успехов, заключил Борис Рожин.