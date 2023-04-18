Петиция за отставку губернатора Александра Беглова набрала уже больше миллиона голосов

Петиция за отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова набирает популярность невиданными темпами. Буквально за один день свою гражданскую позицию высказали более миллиона человек.
Активисты движения «Петербург – Город Перемен», которые уже более четырех лет занимаются градозащитой и патриотической деятельностью, а также придают огласке самые актуальные проблемы Северной столицы, написали петицию, в которой потребовали отставки Беглова. За неимением в российском законодательстве других возможностей снять с поста главу региона, они обратились напрямую к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Инициатива движения моментально обрела популярность среди народа. Более миллиона неравнодушных граждан высказались по поводу отставки Беглова. Из них 750 тысяч считают, что город на Неве заслуживает лучшего руководителя.
По данному поводу высказался также и петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Он считает, что такая высокая активность вокруг документа говорить лишь о том, что жители Петербурга не хотят видеть Беглова на посту губернатора.