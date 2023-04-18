Петиция за отставку губернатора Александра Беглова набрала уже больше миллиона голосов

Активисты движения «Петербург – Город Перемен», которые уже более четырех лет занимаются градозащитой и патриотической деятельностью, а также придают огласке самые актуальные проблемы Северной столицы, написали петицию, в которой потребовали отставки Беглова. За неимением в российском законодательстве других возможностей снять с поста главу региона, они обратились напрямую к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.