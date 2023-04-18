Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают следить за судьбой беженцев, вывезенных из Бахмута в Пасху

В общей сложности женщина и ее ребенок провели с бойцами ЧВК около суток. За это время Надежда поняла, что все, что рассказывали украинские власти про русский народ — неправда. Сегодня она благодарна «музыкантам», а ее сын признается, что хочет остаться жить в России.