Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают следить за судьбой беженцев, вывезенных из Бахмута в Пасху

Мальчик Вова, которого бойцы ЧВК «Вагнер» в пасхальную ночь вместе с мамой вывезли из центральной части Бахмута, встретился со своими спасителями. Об этом рассказал военкор Александр Симонов.
Мама мальчика Надежда сообщила, что во время боев за Бахмут дом, в котором она жила с сыном, сгорел. Семья лишилась практически всего, что имела. После эвакуации «вагнеровцы» обеспечили их всем необходимым.
В общей сложности женщина и ее ребенок провели с бойцами ЧВК около суток. За это время Надежда поняла, что все, что рассказывали украинские власти про русский народ — неправда. Сегодня она благодарна «музыкантам», а ее сын признается, что хочет остаться жить в России.
«Вагнеровцы», в том числе отвечавший за эвакуацию «дядя Рома»(так его представил глава компании Евгений Пригожин, уточнив, что он «бывший генерал»), навестили спасенную семью. Чтобы Вове было не грустно ждать переезда на постоянное место жительства, они подарили ему «командирский» планшет с играми.