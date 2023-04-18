NYT: США и ЕС хотят убедить страны сократить торговлю технологиями с Россией

Белый дом и ЕС уже направили своих чиновников туда, откуда в Россию поступало больше всего товаров, говорится в статье издания. По словам заместителя министра торговли США Элана Эстевеза, властей Турции уже удалось убедить приостановить перевоз грузов в РФ через зону свободной торговли, а также обслуживание самолетов России и Белоруссии в турецких аэропортах.