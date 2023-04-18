Трех граждан РФ и четырех американцев обвинили в проведении пророссийской кампании. Инцидент случился в штате Флорида, говорится на сайте министерства юстиции страны.
Присяжные в городе Тампа выдвинули обвинение в их сторону, обвинив в работе в интересах Правительства России. Эти люди, по мнению большого жюри, якобы на протяжении многих лет проводили кампанию зарубежного «вредоносного влияния» в США.
Ранее МИД России призывал граждан быть особенно осторожными при планировании путешествий в недружественные страны. У россиян нет шансов на справедливый суд и защиту от американской карательной системы.