Пушков призвал не обольщаться мирной риторикой Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон лишь делает вид, что заинтересован в мирном решении конфликта на Украине. На деле он просто пытается оставаться видимой фигурой на мировой политической арене, заявил сенатор Алексей Пушков в своем личном Telegram-канале.
Он призвал не обольщаться красивыми речами французского президента, поскольку его слова очень слабо отражают реальное положение дел в европейской политике. У Макрона нет ни собственного подхода с учетом реалий, ни настоящего конфликта с НАТО.
Поэтому слова президента Франции о «стратегической автономии» и «мирной инициативе» по Украине окажутся очередными популистскими заявлениями. Какого-либо выражения в этом мире они не найдут, уверен Пушков.