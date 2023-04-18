Бутина: тысячи специалистов из стран дальнего зарубежья стремятся приехать работать в РФ

Сложность, по ее словам, заключается в том, чтобы донести информацию о правилах и возможностях до людей, которые в этой информации нуждаются. А с этим есть большие проблемы, ведь во многих странах сайты российских государственных органов, которые рассказывают о существующих программах переселения и о помощи, которую могут получить люди, блокируются местными властями.