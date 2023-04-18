Бутина: тысячи специалистов из стран дальнего зарубежья стремятся приехать работать в РФ

Российское государство помимо программы по возвращению соотечественников из-за границы должно уделать внимание и переезду в Россию и трудоустройству иностранных высококвалифицированных специалистов, которые стремятся к этому. Ведь речь идет о тысячах ценных кадров, которые из-за антироссийских санкций Запада остались без работы.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказала депутат Госдумы РФ Мария Бутина, по словам, которой не только граждане России, живущие за границей, в последнее время стремятся вернуться на Родину. О работе в РФ мечтает множество специалистов, живущих в разных странах мира.
По словам Бутиной, сейчас в Государственной думе ведется работа по настройке программы, помогающей высококвалифицированным специалистам – гражданам РФ – вернуться из-за границы на Родину.
«Считаю эту работу очень важной, по ней много задач. С одной стороны, есть распоряжение президента о том, что нам нужны высококвалифицированные специалисты, с другой стороны, программа переселения по-прежнему требует настройки. Раньше она была ориентирована прежде всего на страны СНГ, а сейчас речь идет в основном о дальнем зарубежье», – объяснила депутат.
Сложность, по ее словам, заключается в том, чтобы донести информацию о правилах и возможностях до людей, которые в этой информации нуждаются. А с этим есть большие проблемы, ведь во многих странах сайты российских государственных органов, которые рассказывают о существующих программах переселения и о помощи, которую могут получить люди, блокируются местными властями.
Например, граждане России, которые какое-то время жили и работали за границей, продав там все, не знают, как им с полученными деньгами пересечь границу. В безналичной форме перевести эти средства нельзя из-за санкций. Получается, что деньги придется вести в чемодане.
«Если это внушительная сумма – а вы же дом будете покупать – то поедете вы через красный коридор. То есть это обязательно нужно декларировать. В этом нет проблемы, но это нужно знать. В противном случае будут серьезные санкции за попытку провезти наличные деньги через зеленый коридор в количестве, превышающем разрешенное», – привела пример Мария Бутина.
Эту и другую необходимую для переселенцев информацию, живущие за границей люди не имеют возможности получить.
Но помимо помощи соотечественникам с переселением на Родину нужно помогать и иностранным специалистам, которые стремятся работать в России. Потому что в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатах есть немалое количество людей, не желающих продолжать жить в том бедламе, который воцарился на Западе. Многие из этих людей хотели бы переехать в РФ.
«Тем более, тут есть еще один интересный факт: санкции и ограничение возможностей для иностранных компаний работать в России выбросили на улицу огромное количество специалистов там, в тех странах, и они бы очень хотели продолжить работать, приехать в Россию и здесь устроиться, – объяснила ситуацию Бутина. – То есть по ним тоже существуют программы, которые нуждаются в доработке, и программы по высококвалифицированным специалистам, и по квалифицированным специалистам – это немножко другая категория».
И речь, уточнила депутат, в данном случае не идет о получении иностранцами российского гражданства. Вопрос в том, чтобы желающие специалисты могли приехать в Россию и получить здесь вид на жительство через трудоустройство. То есть государству нужно поспособствовать трудоустройству в РФ «тысяч и тысяч» квалифицированных и высококвалифицированных иностранных специалистов, подчеркнула Мария Бутина.