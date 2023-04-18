Кирби: США намерены максимально поддержать Украину в следующие месяцы

Ближайшие несколько месяцев имеют критически важное значение для Украины, Соединенные Штаты намерены оказать максимальную помощь Киеву. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.
По словам чиновника, американские власти обладают информацией о тяжелом ходе боевых действий на Украине. США хотят удостовериться, что делают все возможное для поддержки ВСУ.
«Мы передаем им те возможности, которые им понадобятся», — сказал он.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор ранее комментировал ситуацию в зоне СВО. По его словам, российская армия обладает огромным военным преимуществом над ВСУ. Это уже не отрицает даже Киев.