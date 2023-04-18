AP: ребенок совершил первую удачную попытку проникновения в Белый дом после поднятия забора

Ребенку удалось незаконно проникнуть на территорию Белого дома впервые с момента увеличения высоты забора до четырех метров. Об этом говорится в материале американского издания Associated Press.
По данным СМИ, несовершеннолетний пролез через забор на северной стороне административного здания. Охранная служба Белого дома оцепила район, пока родители не забрали малыша.
«Ребенок во вторник получил звание одного из самых маленьких нарушителей», — отмечено в статье.
Агентство утверждает, что это первый подобный случай несанкционированного проникновения с момента увеличения высоты забора. При этом расстояние между прутьями ограждения составляет порядка 12 сантиметров.