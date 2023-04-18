Сборная России не будет участвовать в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации

Сборная России по футболу не будет участвовать в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, заявил генсекретарь РФС Максим Митрофанов. У национальной команды имеются определенные сложности, передает «Чемпионат».
«Мы, к сожалению, были вынуждены отказаться. Не хотел бы акцентировать внимание на наших личных вопросах с CAFA», — заявил он.
В данный момент, по словам Митрофанова, у футболистов большие физические нагрузки. Генсекретарь также поднял вопрос судей. Они могут принять участие в турнире в случае запроса. Для российских арбитров это будет очень важный международный опыт.